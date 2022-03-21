Уральская киностудия снимет мистическую драму

21.03.2022
Производством полнометражного инди-фильма займется компания Red Pepper Film, сообщает издание «Моменты».
Съемки фильма под названием «Пришелец» планируют начать в конце марта в одной из деревень на Урале. К участию в проекте привлекут местных актеров и из других городов.
«Это фильм, который мы решили снять сами. Пока идет стагнация кинорынка, мы решили снять то, что давно хотели», — рассказал изданию сооснователь компании Данил Голованов.
По его словам, «Пришелец» — «зимний» фильм, поэтому съемки хотят начать скорее, чтобы застать снег. Голованов добавил, что картина расскажет о жителях деревни и покажет события, происходящие в современном мире.
В настоящее время студия Red Pepper Film набирает актеров в возрасте 40-60 лет для массовки и волонтеров для помощи в работе.
Дата премьеры фильма пока не известна.
Фото: Рixabay