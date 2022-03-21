В Москве наградят лауреатов конкурса молодых композиторов «Партитура»

Сочинения авторов исполнят МГАСО под управлением Павла Когана и Московский Синодальный Хор под управлением Алексея Пузакова, сообщает пресс-служба Симфонического оркестра.





25 марта в 19:00 в Большом зале Московской консерватории пройдет гала-концерт и церемония награждения победителей Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура».





Публика услышит сочинения участников конкурса в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана и Московского Синодального Хора под управлением Алексея Пузакова. Дирижер — Алексей Ходорченков.





Ранее прошли концертные читки, на которых Симфонический оркестр исполнил композиции финалистов в восьми номинациях. В этом году на конкурс поступило более 800 заявок из 63 регионов. В конкурсное жюри вошли более 50 композиторов и деятелей культуры, в том числе Юрий Башмет, Алексей Рыбников, Фабио Мастранджело, Максим Дунаевский, Игорь Бутман, Вера Таривердиева и др.





Фото: pixabay