В России составят список рекомендованных к посещению частных музеев

21.03.2022

В России составят список рекомендованных к посещению частных музеев

В России будет создан список частных музеев, рекомендованных для посещения туристами. Об этом сообщает «Культуромания».

Первое заседание независимой комиссии по формированию перечня частных музеев, рекомендованных для посещения туристами, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) состоится 22 марта.

Члены комиссии работают над критериями отбора частных музеев. Они рассмотрят первые заявки на включение в рекомендованный перечень, определят механизм мониторинга потоков посетителей, привлеченных в частные музеи при участии туроператоров РСТ.


Фото: Pixabay