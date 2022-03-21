В Суздале выбраны победители российского фестиваля анимационного кино

21.03.2022
Церемония награждения победителей XXVII Открытого российского фестиваля анимационного кино прошла в Суздале Владимирской области. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
«Подведены итоги XXVII Открытого фестиваля анимационного кино. <...> Гран-при фестиваля — „Синий лев“, режиссер Зоя Трофимова», — говорится в сообщении.
Специальные призы присуждены фильму «Бестиарий» (реж. Андрей Бахурин, Светлана Разгуляева, Наталья Мирзоян, Евгений Фадеев, Игорь Мельников, Иван Максимов, Михаил Солошенко, Карина Погорелова, Екатерина Михеева) и фильму «Горю!» (реж. Антон Дьяков).
Лучшим полнометражным фильмом признан «Кощей. Начало» (реж. Андрей Колпин).
Фото: Pixabay