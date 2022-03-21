Названа дата премьеры шестого «Крика»

Кинокомпания Paramount объявила даты релиза своих новинок, информирует издание Deadline.





Шестой фильм слэшер-серии «Крик» дебютирует 31 марта 2023 года.





Съемки картины начнутся этим летом. Режиссерами станут Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, сценаристами — Джеймс Вандербилт и Гай Бусик. В этом составе они работали над предыдущим фильмом, перезапустившим франшизу.





В начале 2022 года вышел пятый «Крик», который получил такое же название, как у оригинальной ленты 1996 года. Он позиционировался как мягкий перезапуск франшизы. Возвращение в Вудсборо вновь совершили герои в исполнении Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвида Аркетта. Остальных персонажей сыграл новый актерский состав.





Кроме того, Paramount анонсировала байопик о Бобе Марли, который пока не получил названия. Биографический фильм о музыканте планируют выпустить 12 января 2024 года.





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