В Культурном центре Елены Образцовой начинает работать школа вокального искусства

Культурный центр Елены Образцовой открывает 21 марта Международную творческую школу вокального и инструментального искусства. Об этом сообщили в пресс-службе школы.

Уроки мастерства дадут педагоги гуманитарных вузов, музыкальных училищ и Михайловского театра. Заявки на участие подали более 280 человек из 40 регионов России, а также из Австралии, Белоруссии, Болгарии, Китая.





Школа закончится четвертым открытым всероссийским конкурсом вокального и инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой.





«В программе школы — лекции, мастер-классы и практические занятия по вокальному и концертмейстерскому искусству, фонетике, охране певческого голоса, актерскому мастерству и сценической речи. Слушателей ждут открытые уроки ведущих преподавателей вокала, иностранных языков, методистов, преподавателей актерского мастерства, концертмейстеров, фониатра, психолога и арт-терапевта и многие другие занятия», — сказали в пресс-службе.





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