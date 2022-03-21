Фильм «Анчартед: на картах не значится» возглавил кинопрокат в России

Приключенческий боевик «Анчартед: на картах не значится» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Он собрал 52,1 млн руб. за прошедшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 17 по 20 марта.





Картина вышла в российский прокат 10 февраля. По сюжету два искателя приключений Нейтан Дрейк и Виктор Салливан отправляются в первое путешествие в поисках сокровищ.









Главные роли исполнили Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, Антонио Бандерас и другие.









Второе место заняла отечественная спортивная драма «Мистер нокаут» режиссера Артема Михалкова, собравшая 24,1 млн рублей за выходные.









На третьем месте оказалась российская романтическая комедия «Хочу замуж!», собравшая за прошедшие выходные 23,5 млн рублей.









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