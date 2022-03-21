Запись последнего концерта пианиста Нейгауза впервые стала доступна публике

Звукозаписывающая фирма «Мелодия» к 95-летию со дня рождения пианиста Станислава Нейгауза выпустила цифровую запись его последнего концерта. Об этом сообщили в пресс-службе «Мелодии».





«Концерт состоялся 18 января 1980 года, за шесть дней до смерти артиста; программа была посвящена творчеству Фредерика Шопена. Как единое повествование, живое воплощение поэзии в музыке звучали в его исполнении четыре фортепианные баллады. Программу завершали „Баркарола“ и „Колыбельная“, в которых явственно слышалась мудрость прощания и примирения», — говорится в сообщении.









В запись также вошли прелюдия до минор Рахманинова, «Ласка в танце» Скрябина, «Лунный свет» Дебюсси и другие произведения.









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