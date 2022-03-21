На «Ленфильме» дебютирует спектакль «Свет с неба»

Премьерные показы постановки со Светланой Щедриной и Игорем Скляром в главных ролях состоятся 30 и 31 марта, сообщает пресс-служба студии.





«Свет с неба» покажут в первом павильоне «Ленфильма» в Петербурге, в созданном специально для него современном пространстве, отмечается в сообщении.





Спектакль по пьесе Skylight британского драматурга Дэвида Хэйра поставил режиссер Анджей Бубень.





В центре повествования — бывшие любовники Кира и Том. Отношения закончились, когда его семья узнала о них. С тех пор прошли годы, жена Тома умерла, а он решил найти Киру. При встрече состоятельный мужчина удивился скромной жизни женщины, приняв ее бедность за самонаказание — Том убежден, что Кира его бросила.





Постановщик назвал «Свет с неба» историей «об агонии не до конца долюбленной любви, муке недосказанности». Впервые пьесу сыграют на русском языке, добавил Анджей Бубень.





Фото: «Ленфильм» — собственная работа, CC BY-SA 4.0,

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