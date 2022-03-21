Стало известно, когда стартуют съемки сиквела «Годзиллы против Конга»

Премьер-министр австралийского штата Квинсленд Анастейша Палащук рассказала Deadline о начале работы над пятым фильмом франшизы «Вселенная монстров».





Съемки фильма «Годзилла против Конга 2» начнутся в конце 2022 года в Квинсленде (Австралия), где снимали предыдущую ленту.





Подробности сюжета пока не сообщаются. Режиссер Адам Вингард ранее рассказывал, что хочет сосредоточиться на раскрытии тайн Вселенной.





По словам Анастейши Палащук, благодаря съемкам появятся рабочие места для местных актеров, статистов и других работников киносферы. Кроме того, проект позволит региону увеличить экономический рост.





Первый фильм «Годзилла против Конга» вышел в 2021 году и собрал в прокате более 468 млн долларов. В фантастическом экшне снялись Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри.





Фото: кадр из фильма «Годзилла против Конга»