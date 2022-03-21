Литературно-критическая премия «Неистовый Виссарион» принимает заявки

Критиков приглашают к участию во всероссийском конкурсе, названном в честь классика отечественной критики Виссариона Белинского, сообщается на сайте проекта.





До 25 апреля можно подать заявки на участие в премии «Неистовый Виссарион», которая проводится Свердловской универсальной научной библиотекой имени В.Г. Белинского в Екатеринбурге.





В этом году жюри премии возглавит писатель и драматург Дмитрий Данилов. В состав жюри вошли писатели и критики Павел Басинский, Сергей Беляков, Ирина Саморукова, лауреат «Неистового Виссариона» Игорь Гулин и др.





Лонг-лист объявят 29 апреля, короткий список — 23 мая. Победителей наградят в Екатеринбурге 6 июня. Лауреатов ждут денежные призы. По итогам сезона также выпустят сборник победителей и финалистов.





Премия, учрежденная в 2019 году, присуждается российским авторам за достижения в области критики, обращенной к отечественной литературе XXI века.



