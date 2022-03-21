Новый «Бэтмен» третью неделю лидирует в североамериканском прокате

Мировые сборы супергеройского блокбастера приближаются к 600 млн долларов, сообщает The Hollywood Reporter.





«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли сохранил лидерство в кинопрокате США и Канады. По итогам третьего уик-энда, экшн заработал 36 млн долларов. Общая касса в домашнем прокате составила 300 млн долларов.





За последние выходные в мировом прокате фильм о Темном рыцаре собрал 50 млн долларов. Международные сборы кинокартины с даты премьеры выросли до 298 млн долларов. К настоящему моменту «Бэтмен» заработал 598 млн долларов.





Отмечается, что «Бэтмен» стал вторым фильмом после «Человека-паука: нет пути домой», который смог достичь планки в 30 млн долларов в Северной Америке.





«Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза дебютировал в США 4 марта. Картина не вышла в России на фоне ситуации вокруг Украины. Появится ли она на российских экранах — пока неизвестно.





Фото: кадр из фильма «Бэтмен»