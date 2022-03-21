Ушла из жизни режиссер-документалист Марина Голдовская

Автор документальной ленты «Власть соловецкая» о лагере особого назначения на Соловецких островах скончалась в возрасте 80 лет, сообщил РБК режиссер Виталий Манский.





20 марта умерла заслуженный деятель искусств, режиссер-документалист и оператор Марина Голдовская. Информацию подтвердил ее сын Сергей Ливнев.





Марина Голдовская (1941-2022) окончила операторский факультет ВГИКа, работала режиссером и оператором в творческом объединении «Экран». В 1960-1990-е снимала документальное кино по всему СССР, рассказывая истории шахтеров, нефтяников, исследователей Антарктиды, спортсменов-олимпийцев, а также создавая кинопортреты современников — режиссеров, актеров, писателей, врачей. Во второй половине 1990-х работала в США.





Марина Голдовская — автор десятков документальных кинолент, в том числе фильмов «Архангельский мужик» о первом советском фермере Николае Сивкове, «Власть соловецкая» о лагере для политических и уголовных преступников на Соловецких островах, «Горький вкус свободы» об убитой журналистке Анне Политковской.





Кроме того, Голдовская преподавала в вузах, разрабатывала новые съемочные и монтажные технологии, написала несколько книг, включая «Женщину с киноаппаратом», защитила докторскую диссертацию, получив степень доктора искусствоведения.





Фото: Рixabay