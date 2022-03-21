В США умер писатель и поэт Юз Алешковский

Писатель, поэт, сценарист, автор-исполнитель ушел из жизни в 82 года. Об этом РБК сообщил его сын Алексей Алешковский.





По его словам, Юз Алешковский скончался в США, где жил с 1979 года. О месте и дате похорон пока не сообщается.





Юз (Иосиф) Алешковский (1929-2022) родился в Красноярске, жил в Москве и Латвии, во время войны — в эвакуации в Омске, служил на Дальнем Востоке. Был исключен из школы, во время службы в ВМФ СССР за угон казенного автомобиля был приговорен к тюремному сроку.





Позже занялся литературным трудом: писал детские книги, сценарии для кино и телевидения, а также песни на свои стихи, романы и другие прозаические тексты. В 1979 году эмигрировал с семьей в США. Среди самых известных работ — песня «Товарищ Сталин, вы большой ученый», романы «Кенгуру», «Рука», «Маленький тюремный роман».





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