В Петербурге открылась выставка бездомных фотографов

У ЦВЗ «Манеж» можно увидеть работы, созданные подопечными благотворительной организации «Ночлежка», сообщили организаторы.





С 21 марта по 10 апреля у западного фасада Центрального выставочного зала «Манеж» работает выставка «Город — Приближение — Человек». На стендах представлены снимки, сделанные жильцами приюта «Ночлежка», а также их истории.





Авторы работ обучались тому, как выстраивать композицию и кадр, ловить свет и фиксировать происходящее, у официального фотографа Эрмитажа Юрия Молодковца и амбассадора Canon в России Павла Волкова. Молодковец рассказал о создании городского пейзажа, Волков — о съемке уличного портрета, отмечает «Собака.ru». В создании концепции проекта помогала группа «Луч», а в реализации — «Манеж».





В «Ночлежке» пояснили, что оказавшиеся на улице люди, вынужденные бесконечно передвигаться по городу, видят его совсем не так, как люди, у которых есть дом.





«Мы предложили участникам проекта взять в руки фотоаппараты и взглянуть на город не как на опасную, враждебную, холодную среду, а как на место, которое может приносить вдохновение и радость. За повседневной рутиной и выживанием увидеть что-то, что покажется им красивым. Мы хотели, чтобы, наблюдая за деталями городской среды, люди могли почувствовать и проявить свою творческую силу», — говорится в сообщении организации во «ВКонтакте».





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21532913