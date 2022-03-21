День российской анимации предлагают отмечать 8 апреля

Минкультуры России опубликовало на федеральном портале проектов нормативных актов проект указа об учреждении Дня российской анимации, который предлагают отмечать 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Министерство культуры РФ разместило на общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных актов проект указа президента Российской Федерации «Об установлении Дня российской анимации», — отмечается в сообщении.





Документ подготовлен по итогам встречи с членами Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Издание указа президента позволит установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля, говорится в сообщении.





Фото: Минкультуры