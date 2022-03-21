Ольга Любимова встретилась с ректором ВГИК

21.03.2022

Ольга Любимова встретилась с ректором ВГИК

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с ректором ВГИК, президентом Ассоциации учебных заведений искусства и культуры Владимиром Малышевым.

Он представил проект «Декада выпускников творческих вузов». Согласно механике проекта, в течение недели выпускники разных творческих вузов будут представлять свои дипломные работы по различным направлениям: театральное, музыкальное, кинематографическое, художественное искусство.


По замыслу авторов проекта, в декаде примут участие театральные вузы, музыкальные высшие учебные заведения, кинематографические вузы, художественные, а также широкопрофильные институты культуры.


В рамках недельных презентаций в афишу проекта войдут дипломные спектакли, отчетные концерты, выставки художественных работ и другие мероприятия.


Фото: пресс-служба Минкультуры