Ольга Любимова встретилась с ректором ВГИК

21.03.2022
Он представил проект «Декада выпускников творческих вузов». Согласно механике проекта, в течение недели выпускники разных творческих вузов будут представлять свои дипломные работы по различным направлениям: театральное, музыкальное, кинематографическое, художественное искусство.
По замыслу авторов проекта, в декаде примут участие театральные вузы, музыкальные высшие учебные заведения, кинематографические вузы, художественные, а также широкопрофильные институты культуры.
В рамках недельных презентаций в афишу проекта войдут дипломные спектакли, отчетные концерты, выставки художественных работ и другие мероприятия.
Фото: пресс-служба Минкультуры