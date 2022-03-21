В Москве откроется художественно-образовательный центр РОСИЗО

Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО планирует открыть большой творческий центр на Зоологической улице в Москве. Об этом сообщила директор учреждения Ольга Галактионова на рабочей встрече с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой.



В мероприятии также приняли участие статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова и директор Департамента управления делами и инвестиций Минкультуры России Надежда Преподобная.





Ожидается, что здание на улице Зоологической, 13 (строение 2) будет использоваться как основная выставочная площадка для представления коллекции российского современного искусства РОСИЗО. Также в ней расположатся художественная и архитектурная школы, центр профориентации для детей, мультимедийная библиотека и многое другое.





«Мы планируем открыть не просто новое выставочное пространство, прежде всего, это должен быть образовательный проект, в котором сольются культура, открытия, научная деятельность, направленные на вовлечение в эту среду прежде всего новых поколений россиян», - отметила директор РОСИЗО.





По ее словам, дополнительное пространство также позволит представить предметы, которые ранее нигде не экспонировались, что повысит посещаемость.





Также Ольга Галактионова рассказала о текущей деятельности учреждения. В частности, она отметила, что первым совместным проектом РОСИЗО и ГИТИСа стали «Детские сказки» — выставка по мотивам иллюстраций к детским книгам. В этом году также состоялась премьера экспозиции «Русское. Народное», оформлением которой занимались студенты факультета сценографии ГИТИСа. В ее основе лежит идея тесного сближения древности и современности.





Кроме того, в регионах было проведено 7 масштабных выставок, в частности: «Любимое лицо» в Ульяновске, «Щелкунчик» в Калининграде, «Путь навстречу» в Благовещенске, Переславле-Залесском и Сергиевом Посаде, «Зодчие Вавилонских башен» в Калуге и другие.





Министр подчеркнула, что музей является местом, которое помогает понимать культуру, и поэтому очень важно использовать в работе учреждения современные технологии.





Ольга Галактионова отметила, что пространство павильона «Книги» РОСИЗО на ВДНХ полностью оборудовано как дискуссионная мультимедийная площадка, где планируются кинопоказы, мастер-классы, а также презентации книжных новинок, выступления авторов книг и многое другое.





Директор музея добавила, что на 2022 год запланировано проведение масштабной выставки, приуроченной к 100-летию СССР и посвященной культурно-историческому наследию советского периода. Помимо этого, РОСИЗО в Москве проведет масштабный мультимедийный проект «Культура и быт Петровской эпохи», приуроченный к 350-летию со дня рождения императора Петра I. А к 90-летию со дня рождения режиссера А.А. Тарковского учреждение планирует подготовить ретроспективную выставку, цикл лекций и кинопоказов.





По словам Ольги Галактионовой, в части проектной деятельности центр берет ориентир на междисциплинарность, сочетание изобразительного искусства, перформанса, театра и других направлений.





«В связи с будущим увеличением экспозиционных площадей необходимо заранее продумать навигацию. Посетители должны иметь представление о том, сколько времени понадобится на осмотр выставок, а также знать какие есть экскурсии», - отметила Министр.

Фото: пресс-служба Минкультуры