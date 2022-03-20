Польский актер Витольд Токарский умер в 91 год

20.03.2022
Витольд Токарский родился 14 января 1931 года в Кельце. Обучался в Государственной школе актерского мастерства в Кракове.
На сцене дебютировал с ролью Филиппа в опере Александра Фредро «Успение». Много лет был актером Торуньской сцены.
На XI фестивале театров Польши в 1969 году стал лауреатом за роль великого князя Константина в опере «Кордиан». Всего за свою театральную карьеру сыграл около 200 ролей.
Также снимался в кино. Зрителям он запомнился по фильму 1973 года «Отправление, возвращение» о борьбе партизан в период фашистской оккупации.
Фото: Pixabay