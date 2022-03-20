В Адыгее пройдет фестиваль казачьей культуры

Организаторы XXXI Межрегионального фестиваля казачьей культуры приняли решение провести третий тур в предгорье Адыгеи в мае 2022 года, сообщает ТАСС.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса один из старейших в Адыгее фестивалей казачьей культуры проходил в республике в заочном формате, в 2021 году – в очно-заочном. «Фестиваль казачьей культуры – наша гордость, он ежегодно расширяет географию участников. Пандемия вносила коррективы в формат его проведения, в этом году мы ждем самодеятельные творческие коллективы на третий тур в Майкопском районе с 27 по 30 мая. Представители 25 регионов России, Донецкой и Луганской народных республик, Республики Абхазия подтвердили свое участие, многие уже заранее купили билеты на поезда. Возможно, число участников увеличится», – сказал атаман Майкопского отдела Кубанского казачьего войска Александр Данилов.

В заочном формате был проведен и второй тур фестиваля, в котором участвовали прошедшие отбор в своих регионах исполнители. Жюри давало оценку переданной в видеоформате конкурсной программе среди взрослых и детских творческих коллективов, солистов, гармонистов-баянистов, казачьих фольклорно-этнографических коллективов народного творчества, мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства. В состав жюри входят известные представителями казачьей и национальной культуры из Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга, уточнил Данилов.

По словам Данилова, Майкопское казачье общество сейчас формирует призовой фонд фестиваля, который в прошлом году составил 300 тыс. рублей. Традиционно премию в 120 тыс. рублей выделяет глава Адыгеи и правительство республики, средства направляют главы районов, спонсоры.

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