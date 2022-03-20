Поэт и журналист Валерий Марков умер в 73 года

20.03.2022
Причины смерти в сообщении не указаны.
Валерий Александрович Марков родился 5 июня 1948 года в Сaмпурском районе. Окончил филологическое отделение историко-филологического факультета Тамбовского государственного педагогического института по специальности «русский язык и литература», без отрыва от работы с отличием — Северо-Кавказский (Ростов-на-Дону) социально-политический институт по специальности «политология».
После обучения Марков работал учителем в Южном Казахстане. В Тамбове и области занимал пост помощника губернатора и пресс-секретаря. Удостоился звания заслуженного работника культуры РФ, лауреат многих премий.
Почти 20 лет своей жизни Валерий Марков посвятил газете «Тамбовская жизнь». Коллеги запомнили его как доброго и внимательного соратника, много сделавшего для развития газеты
Фото: газета «Тамбовская жизнь»