Михаил Гуцериев награжден премией «Поэт года»

20.03.2022

Михаил Гуцериев награжден премией «Поэт года»

Михаил Гуцериев удостоен премии «Поэт года» в номинации «Песни», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу смотра.

В Концертном зале Правительства Москвы состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Лауреатами в основной номинации «Поэт года» стали Александр Андреев, Инна Заславская, Дмитрий Ревский. Премию «Поэт года» в номинации «Дебют» получила Юлия Погодина.

Победителем в категории «Лирика» стала Ольга Баракаева. В номинации «Юмор» — Иван Колесников, в «Детской литературе» — Татьяна Бережная.

В состав жюри вошли Игорь Волгин, Владислав Артемов, Алексей Витаков, Дмитрий Байкалов, Мария Ватутина, Владимир Вишневский и другие.

Фото: Pixabay