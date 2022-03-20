Мемориальную доску памяти Ирины Антоновой установили в Петербурге

20.03.2022
В воскресенье состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски.
Автор проекта — скульптор Георгий Франгулян, академик Российской академии художеств, народный художник России. В кабинете Ирины Александровны, который сейчас открыт для посетителей как музейный зал, обновлена экспозиция.
Ирина Антонова стала одной из восьми женщин — полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». В 1961 году Антонова стала директором Пушкинского музея и занимала эту должность более 50 лет.
Фото: пресс-служба Пушкинского музея