Мемориальную доску памяти Ирины Антоновой установили в Петербурге

20.03.2022

Мемориальную доску памяти Ирины Антоновой установили в Петербурге

В доме на Покровском бульваре, где долгие годы жила Ирина Александровна Антонова, установили мемориальную доску памяти, сообщает пресс-служба Пушкинского музея.

В воскресенье состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски.

Автор проекта — скульптор Георгий Франгулян, академик Российской академии художеств, народный художник России. В кабинете Ирины Александровны, который сейчас открыт для посетителей как музейный зал, обновлена экспозиция.

Ирина Антонова стала одной из восьми женщин — полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». В 1961 году Антонова стала директором Пушкинского музея и занимала эту должность более 50 лет.

Фото: пресс-служба Пушкинского музея