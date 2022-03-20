Гран-при премии Гильдии продюсеров США получил фильм «CODA: Ребенок глухих родителей»

20.03.2022
С фильмом за главный приз соревновались ленты «Власть пса», «Дюна», «Белфаст», «Не смотрите наверх» и другие картины.
Сюжет «CODA: Ребенок глухих родителей» рассказывает о девушке Руби (Эмилия Джонс), помогающей своим неслышащим родственникам вести рыболовный бизнес. Помимо того, Руби хочет реализовать свои творческие таланты, что приводит девушку к необходимости выбирать между семьей и мечтой.
Фильм стал ремейком французской картины «Семейство Белье». Сценарий для фильма написала его режиссер Шон Хедер, передает «Культуромания».
Прежде «CODA: Ребенок глухих родителей» победила на фестивале «Сандэнс» и была награждена призом за лучший актерский ансамбль от Гильдии киноактеров.
Фото: кадр из фильма «CODA: Ребенок глухих родителей»