Гран-при премии Гильдии продюсеров США получил фильм «CODA: Ребенок глухих родителей»

20.03.2022

Гран-при премии Гильдии продюсеров США получил фильм «CODA: Ребенок глухих родителей»

Обладателем главного приза 33-й ежегодной церемонии вручения наград Гильдии продюсеров США стала лента «CODA: Ребенок глухих родителей», передает «Культуромания».

С фильмом за главный приз соревновались ленты «Власть пса», «Дюна», «Белфаст», «Не смотрите наверх» и другие картины.

Сюжет «CODA: Ребенок глухих родителей» рассказывает о девушке Руби (Эмилия Джонс), помогающей своим неслышащим родственникам вести рыболовный бизнес. Помимо того, Руби хочет реализовать свои творческие таланты, что приводит девушку к необходимости выбирать между семьей и мечтой.

Фильм стал ремейком французской картины «Семейство Белье». Сценарий для фильма написала его режиссер Шон Хедер, передает «Культуромания».

Прежде «CODA: Ребенок глухих родителей» победила на фестивале «Сандэнс» и была награждена призом за лучший актерский ансамбль от Гильдии киноактеров.

Фото: кадр из фильма «CODA: Ребенок глухих родителей»