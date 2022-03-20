Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Юровского

Министр культуры Ольга Любимова передала соболезнования в связи с кончиной дирижера Михаила Юровского, ушедшего из жизни в минувшую субботу, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

По словам Ольги Любимовой, Юровский виртуозно управлял оркестром и открывал новые формы музыкального искусства.

«Талант, трудолюбие и любовь к искусству помогли ему реализовать творческие проекты, получившие международное признание. Благодаря неисчерпаемой творческой энергии и безукоризненному художественному вкусу Михаилу Владимировичу всегда удавалось виртуозно управлять оркестром, непрестанно экспериментировать и открывать новые формы музыкального искусства», – передает ее слова пресс-служба Минкультуры.

Дирижер Михаил Юровский умер на 77-м году жизни. Последние 10 лет он много выступал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова в России и за рубежом, а также принимал участие в цикле просветительских концертов «Истории с оркестром» в Концертном зале имени Петра Чайковского.

Фото: WikiMedia