Выставка современных художниц откроется в петербургской галерее MYTH

18.03.2022
Жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить экспозицию «Образы смутные», сообщает издание «Собака.ru».
25 марта в MYTH Gallery откроется выставочный проект, который объединит работы современных художниц Анны Афониной, Лизы Бобковой, Алины Глазун и Ульяны Подкорытовой.
Работы художниц галереи, созданные за последние полгода, представят «попытки разгадать смутные образы современности, исследовать природу тревоги и ответить на актуальные вопросы с помощью пристального созерцания экранов телефонов, лиц окружающих людей и самих себя», отмечает издание.
Выставка получила название по работе Алины Глазун. Это объект-зеркало, в котором автор размышляет о постправде.
Увидеть «Образы смутные» и поразмышлять над ними можно с 25 марта по 29 мая 2022 года.
Фото: Рixabay