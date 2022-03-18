Пушкинский музей подготовил программу для детей к выставке о мумиях Древнего Египта

18.03.2022
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина разработал программу для детей и подростков от шести до 14 лет, посещающих выставку «Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия». Об этом сообщила пресс-служба музея.
«Пушкинский музей разработал специальную программу для юных посетителей выставки „Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия“. Это экскурсии и образовательные мероприятия для детей и подростков 6-14 лет», — говорится в сообщении.
Кроме экскурсий, в рамках специальной программы предусмотрены квесты, позволяющие узнать больше о жизни древних египтян и их верованиях. Билеты можно купить на сайте музея.
Фото: Pixabay