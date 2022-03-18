В Нижнем Новгороде начала работать выставка, посвященная полхов-майданской росписи

18.03.2022
Выставку из более чем 100 предметов, которая посвящена истории становления полхов-майданской росписи, открыли на территории Нижегородского кремля в государственном художественном музее. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы показали историю, традиции полхов-майданской росписи, ее становление. Показали традиции фабрики и артелей, показали современность. 100 предметов [выставлено] и плюс еще около 20 коллекционных», — рассказала директор Вознесенского историко-краеведческого музея Елена Сазонова.
Также на выставке представлены характерные для Вознесенского района области костюмы начала XIX века. На экспозиции, кроме того, можно увидеть работы артели начала XX века, а также современных матрешек, созданных в 2022 году.
Фото: Pixabay