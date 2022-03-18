Фестиваль Нуреева в Уфе начался с кинопоказа и выставки фотографий

18.03.2022
Фестиваль Рудольфа Нуреева начал работать в Уфе с показа фильма «Венеция. Карнавал. Любовь», где танцовщик исполнил главную роль. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, в Башкирском театре оперы и балета была организована выставка ранее неизвестных фотографий артиста.
«Необычное представление в нашем театре, а именно фильм с участием Рудольфа Нуреева, который появился более 40 лет, но не обрел всемирную, наверное, известность... И благодаря компании „Свой почерк“ его можно увидеть», — рассказал гендиректор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов.
Почетной гостьей мероприятия стала подруга Нуреева, дизайнер и ювелир из Италии Лиза Сотилис.
Фото: Pixabay