Ален Делон решил добровольно завершить свою жизнь

86-летний актер намерен пройти эвтаназию, когда это будет необходимо. Об этом сообщил его старший сын Энтони Делон в интервью каналу RTL.





По его словам, процедуру исполнит дочь актера Анушка Делон, а он обещал отцу сопровождать его в последние минуты. Энтони Делон добавил, что отказался проводить процедуру. О причинах решения он предложил узнать из его автобиографической книги «Между собакой и волком», по случаю выхода которой пообщался со СМИ.





Ранее в беседе с L’Illustré Ален Делон говорил, что почти договорился о проведении процедуры со своими адвокатами в Швейцарии, где эвтаназия официально разрешена. Он также подчеркивал, что хочет, чтобы процедуру провела дочь, а не священник. У актера есть французское и швейцарское гражданство.





Ален Делон родился в 1935 году, начал сниматься в кино в 1950-х годах, не получив специального образования. Прославился ролями в фильмах «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Затмение», «Леопард», «Черный тюльпан», «Бассейн» и др. В 2017 году завершил карьеру в кино.





Фото: кадр из фильма «Леопард»