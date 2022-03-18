Творческие проекты Крыма и Севастополя: какие инициативы реализуются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

18 марта отмечается годовщина присоединения полуострова Крым к России. Восемь лет назад в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан межгосударственный договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации.

Творческие команды Крыма и Севастополя — активные участники грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив. В первом конкурсе фонд поддержал 7 проектов из Крыма на общую сумму 12,6 млн рублей. Кроме того, свыше 9 млн рублей было дополнительно заявлено авторами заявок как софинансирование. 12 проектов из Севастополя получили гранты на общую сумму 20,6 млн рублей, а также более 16 млн рублей предложено авторами проектов как собственный и партнерский вклад в реализацию инициатив.

Проект «250 лет Российскому Крыму! Сохранение исторической памяти о победе князя Долгорукова над турками» поможет старшим школьникам и молодежи Крыма узнать малоизвестные, но важные факты о том, как Крым стал российским 250 лет назад.



Проект впервые подробно и целостно расскажет о событиях 1771 года, когда русская армия князя Василия Долгорукова разгромила турецкие войска, что положило начало процессу присоединения Крыма к Российской империи.



«Мы считаем важным, чтобы молодежь понимала, что российский период истории начался не 8, а 250 лет назад. Мы хотим донести это с помощью одного из самых массовых видов искусства — кино. На данный момент завершается съемка документального фильма «250 лет российскому Крыму. Долгоруковский урок», далее планируем показ фильма школьникам на уроках», — поделился руководитель проекта, режиссер-постановщик Андрей Скрипцов.





Проект «#ЕвпаторияКультурная» под руководством Олега Сависько в форме велопрогулок знакомит с культурой и историей Евпатории детей из неблагополучных, неполных и находящихся в сложной жизненной ситуации семей, проживающих в Крыму. В рамках инициативы создан авторский культурно-исторический маршрут, а возле объектов посещения планируется установка навигационных табличек с QR-кодами. #ЕвпаторияКультурная позволит вовлечь детей в процесс более детального изучения краеведческой информации.

АНО «Центр формирования гражданской культуры» занимается реализацией особенного проекта — первого в Севастополе профессионального уличного театра «Мягкий знак». Артисты, выбранные в результате кастинга, активно готовятся к премьере первой постановки «Барьер», которая состоится уже 24 марта.



«Нам поступило более 80 заявок — как от профессиональных артистов кукольных, хореографических, драматических театров, так и от любителей, которые всю жизнь мечтали овладеть актерским мастерством. Конкурс был невероятный — 10 человек на место. По итогам отобрали не 7, а 16 актеров. В настоящее время они проходят обучение у приглашенных режиссеров, звезд российской уличной сцены, которые обучают основам пантомимы, клоунады, жонглирования, импровизации и другим специфическим направлениям уличного театра», — рассказывает руководитель проекта Валерий Александрин.

Крымское региональное отделение «Всероссийского общества глухих» реализует проект «Доступная история», который позволяет расширять границы доступной среды для инвалидов с нарушением слуха в объектах культурного наследия Крыма: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник «Воронцовский дворец», Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник Александра III в Массандре — «Массандровский дворец». Руководителем инициативы выступил Евгений Афонин.

Автор проекта «Севастополь — патриотическая столица России» Виктория Кашлякова со своей творческой командой в игровой форме формирует привлекательный для подростка образ малой Родины — Севастополя, его героического прошлого, воспитывает чувство причастности к его истории и знакомит с современными социальными технологиями. С целью повышения уровня патриотического просвещения в рамках проекта разрабатываются настольные игры, экскурсии, квесты и мастер-классы.

Международная детская онлайн-лига КВН «Скинь посмеяться!» — это совместный творческий проект официальной Крымской лиги КВН и Всероссийской юниор-лиги КВН, направленный на вовлечение широкой аудитории школьников в популярное движение КВН. Проект реализуется в нескольких направлениях: проведение основного чемпионата лиги и спецпроектов. Основной чемпионат проходит в течение учебного года и представляет собой многоэтапное игровое соревнование между командами, предоставляющими на конкурс свои работы в видеоформате.



По условиям чемпионата в нем могут принимать участие команды КВН, творческие коллективы (участники вокальных, хореографических, журналистских и прочих кружков), а также команды, сформированные по семейному принципу, или сборные из участников, проживающих в разных населенных пунктах. Руководителем проекта выступает Андрей Ефремов.

«Лаборатория юных корреспондентов театра «Арт-перо» — курс для одаренных подростков Севастополя по обучению основам театральной журналистики, критики и рецензии, позволяющий детям со школьного возраста осваивать профессию корреспондента, освещающего события культуры. Школьники наравне с профессиональными представителями СМИ участвуют в пресс-конференциях, бывают на закрытых показах, репетициях и театральных экскурсиях. Они на практике осваивают азы разбора спектакля, грамотного написания рецензий, интервьюирования деятелей культуры.

Первого июня в Севастополе стартует VI Всероссийский фестиваль театрального творчества для детей «Сказочное королевство». Зрители увидят спектакли в различных жанрах. Севастопольцы, взрослые и малыши, получат возможность, не выезжая за пределы города, увидеть настоящие театральные чудеса. Оценивать труд актеров и режиссеров будут сразу два жюри: взрослое, в состав которого войдут именитые театроведы и критики, а также детское, состоящее из юных театралов Севастополя.



По словам директора фестиваля «Сказочное королевство» Андрея Маймусова, «главная цель фестиваля — приобщение подрастающего поколения к искусству театра, развитие у детей соответствующих их возрасту эстетических, культурных и интеллектуальных потребностей, хорошего художественного вкуса, облегчение национальной самоидентификации, воспитание любви к родному языку и литературе».

На Крымском полуострове при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализуется еще несколько проектов: «Николай Данилевский — русский гений», «Молодежная радиоволна», «Передвижная интерактивная выставка самобытного народного наследия «Зерна», «Флотораздел: сохранить ЧФ для России!», «Мой добрый папа», «Особая книга 2022», «Дни инклюзии в Севастополе», «Морская библиотека — 200 лет вместе с Севастополем», «Видеоцикл «Традиционное культурное наследие как источник душевного общения сегодня: совместное пение, игра, детский наряд».

В первом грантовом конкурсе 2022 года принимают участие 67 заявок от Крыма и 104 заявки, направленные от творческих команд Севастополя. Проекты-победители будут озвучены в конце марта.





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