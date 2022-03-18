В Воронеже начнет работать выставка картин художника Петра Нилуса

18.03.2022
Выставка картин и личных вещей художника Петра Нилуса, друга писателя Ивана Бунина, начнет работать в Воронежском областном художественном музее 18 марта. Об этом сообщила ТАСС представитель музея Ирина Шувакина.
Это самая большая в России выставка работ Нилуса за последние 20 лет.
«На выставке представлено более 50 работ Петра Александровича Нилуса, это самая крупная выставка его работ за 20 лет. Также на выставке можно увидеть рисовальные кисти художника и его этюдник», — рассказала Ирина Шувакина.
Фото: Pixabay