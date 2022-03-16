Янковская удостоилась приза за роль поэтессы Турбиной на американском фестивале SXSW

Российская актриса Лиза Янковская удостоилась упоминания жюри американского кинофестиваля South by Southwest (SXSW) за роль в фильме «Ника» о судьбе советской поэтессы Ники Турбиной. Об этом говорится на сайте смотра.

Ежегодный фестиваль SXSW, который сфокусирован на поиске новых талантов и режиссеров, проводится в городе Остин. Драма «Ника» стала единственной картиной на иностранном языке в конкурсной программе Narrative Feature Competition.





Жюри отметило Янковскую за «выдающуюся актерскую игру».





Режиссерами проекта стали Василиса Кузьмина и Александр Андрющенко, сценарий Кузьмина написала совместно с Юлией Гулян.





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