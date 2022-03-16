Янковская удостоилась приза за роль поэтессы Турбиной на американском фестивале SXSW

16.03.2022

Янковская удостоилась приза за роль поэтессы Турбиной на американском фестивале SXSW

Российская актриса Лиза Янковская удостоилась упоминания жюри американского кинофестиваля South by Southwest (SXSW) за роль в фильме «Ника» о судьбе советской поэтессы Ники Турбиной. Об этом говорится на сайте смотра.

Ежегодный фестиваль SXSW, который сфокусирован на поиске новых талантов и режиссеров, проводится в городе Остин. Драма «Ника» стала единственной картиной на иностранном языке в конкурсной программе Narrative Feature Competition.

Жюри отметило Янковскую за «выдающуюся актерскую игру».

Режиссерами проекта стали Василиса Кузьмина и Александр Андрющенко, сценарий Кузьмина написала совместно с Юлией Гулян.

Фото: Pixabay