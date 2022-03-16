Навруз отпразднуют в Москве в онлайн-формате

Международный праздник весны в 16-й раз отметят в российской столице, сообщили организаторы.





27 марта в Москве пройдет празднование Навруза, известного как персидский Новый год. Традиционно он отмечается в день весеннего равноденствия, 21 марта.





Навруз — праздник ираноязычных и тюркских народов, символизирующий приход весны. Он отмечается в Иране, Афганистане, Узбекистане, Азербайджане, Албании, Индии, КНР и других странах, а также в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и других регионах России.





В этом году в Москве празднование во второй раз проведут в онлайн-формате. В программе — беседы с гостями, которые расскажут о Наврузе в разных странах и регионах, мастер-классы по приготовлению узбекского плова и традиционной выпечки к празднику весны, а также выступления Burito, Зары, Хабиба, Эльбруса Джанмирзоева, Рената Ибрагимова и других артистов.





Прямая трансляция праздника пройдет 27 марта с 12:00 до 18:00 на сайте московского общегородского праздника и в «Одноклассниках».





Фото: пресс-служба общегородского праздника Навруз