Навруз отпразднуют в Москве в онлайн-формате

16.03.2022

Навруз отпразднуют в Москве в онлайн-формате
Международный праздник весны в 16-й раз отметят в российской столице, сообщили организаторы.

27 марта в Москве пройдет празднование Навруза, известного как персидский Новый год. Традиционно он отмечается в день весеннего равноденствия, 21 марта.

Навруз — праздник ираноязычных и тюркских народов, символизирующий приход весны. Он отмечается в Иране, Афганистане, Узбекистане, Азербайджане, Албании, Индии, КНР и других странах, а также в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и других регионах России.

В этом году в Москве празднование во второй раз проведут в онлайн-формате. В программе — беседы с гостями, которые расскажут о Наврузе в разных странах и регионах, мастер-классы по приготовлению узбекского плова и традиционной выпечки к празднику весны, а также выступления Burito, Зары, Хабиба, Эльбруса Джанмирзоева, Рената Ибрагимова и других артистов.

Прямая трансляция праздника пройдет 27 марта с 12:00 до 18:00 на сайте московского общегородского праздника и в «Одноклассниках».

Фото: пресс-служба общегородского праздника Навруз