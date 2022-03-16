Критики высоко оценили фильм с Николасом Кейджем в роли самого себя

Криминальная комедия «Невыносимая тяжесть огромного таланта» получила стопроцентный рейтинг на Rotten Tomatoes, отмечает The Hollywood Reporter.





Высокой оценки кинокартина удостоилась после премьеры на фестивале искусств South by Southwest (SXSW), который проходит в Остине (США). 17 критиков оставили исключительно положительные отзывы на «Невыносимую тяжесть», которая стала самой высоко оцененной лентой в карьере Николаса Кейджа.





Фильм рассказывает о голливудском актере, находящемся в зените славы (и долгах), но сохраняющем надежду на съемки в новом проекте (Кейдж). Чтобы выплатить задолженность, он отправляет на день рождения своего давнего поклонника — мексиканского миллиардера, который оказывается главой наркокартеля (Педро Паскаль). На торжестве кинозвезде предстоит сыграть главную роль всей жизни.





«Невыносимая тяжесть огромного таланта», снятая Томом Гормиканом, дебютирует в кинотеатрах 22 апреля.





Фото: кадр из трейлера фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта»