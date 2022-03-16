Самый северный в мире балет представит премьеру в Тюмени

Выступление Театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) в Тюменской области пройдет в рамках программы «Большие гастроли», сообщили в учреждении.





19 марта в 19:00 в Тюменском Большом драмтеатре состоится мировая премьера балета «Дягилев. Сезоны», созданного к 150-летию первого российского импресарио. Постановка удивит не только яркими декорациями и костюмами, но и неожиданными участниками.





По словам режиссера-постановщика Сергея Юнганса, спектакль — не биографический, не исторический и не ретроспективный: он «обличает всю скандальную внутреннюю жизнь театра». «Россия неоспоримо является эталоном балетного искусства. И даже во времена мировых кризисов балет был мостом для диалога стран по самым сложным вопросам», — добавил он.





Постановку отличает смешение хореографических стилей и сочетание ярких визуальных образов. На сцену выйдут не только танцовщики, но и гримеры, костюмеры и монтировщики сцены.





Гастроли Театра оперы и балета Саха приурочены к 100-летию образования республики. Труппа также выступит в Тобольске, Нижневартовске, Сургуте, Ноябрьске, Муравленко.





Фото: Театр оперы и балета Республики Саха (Якутия)