В «Художественном» покажут претендующие на «Оскар» фильмы

За несколько дней до церемонии вручения «Оскара», намеченной на 28 марта, в столичном кинотеатре представят картины Рюсукэ Хамагути и Йоакима Триера, сообщает пресс-служба площадки.





23 марта в 19:00 в «Художественном» дебютирует лента «Сядь за руль моей машины» режиссера Рюсукэ Хамагути (Япония) по рассказу Харуки Мураками, номинированная на премию Американской киноакадемии в четырех категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».





В центре драматической истории — он (режиссер) и она (водитель), которые проводят вместе по несколько часов в день. Он переосмысляет отношения с умершей женой, она разбирается со своим тяжелым прошлым. Ранее фильм, мировая премьера которого прошла в Каннах в 2021 году, получил премию «Золотой глобус».





24 марта в 19:00 в афише «Художественного» появится фильм «Худший человек на свете» Йоакима Триера (Норвегия), претендующий на «Оскар» в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший иностранный фильм».





Романтическая комедия расскажет о проблемах самоопределения миллениалов. Исполнительница главной роли Ренате Реинсве получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в 2021 году.





Фото: кадр из фильма «Сядь за руль моей машины», пресс-служба «Художественного»