МГАСО приглашает на «Романтический концерт»

Московский государственный академический симфонический оркестр выступит в рамках абонемента №106 в «Филармонии 2», сообщает пресс-служба коллектива.





17 марта в Концертном зале им. С.В. Рахманинова в Москве МГАСО под управлением Павла Когана представит программу из филармонического цикла «Романтический концерт».





Дирижировать оркестром будет лауреат и дипломант российских и международных конкурсов Михаил Леонтьев. В концерте примут участие пианистка Ева Геворгян и скрипач Леонид Железный.





Гости вечера услышат увертюру к опере «Синьор Брускино» Джоаккино Россини, концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига, а также концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского.





Начало в 19:00.





Фото: пресс-служба МГАСО