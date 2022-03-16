Симфонический оркестр радио «Орфей» исполнит музыку Алексея Животова

4 апреля в рамках II Международного музыкального фестиваля «Энергия открытий» в Московском Международном доме музыки состоится премьера музыкальной драмы с оркестром «Жизнь подо льдом». Спектакль посвящен трагической судьбе одного из самых талантливых и одаренных композиторов-авангардистов первой половины XX века Алексея Животова, чье имя было напрочь вычеркнуто из отечественной музыкальной истории.

Организаторы фестиваля – радиостанция классической музыки «Орфей» и ПАО ЮНИПРО – восстанавливали судьбу композитора практически по крупицам. Личный архив Алексея Животова – дневники, письма, фотографии – не сохранился. Главные роли в спектакле режиссера Дмитрия Сердюка исполнят Дмитрий Миллер, Светлана Мамрешева, Александр Яцко, Виктория Корлякова. Но самым важным «героем» спектакля станет музыка композитора Алексея Животова в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Кондрашева.

Драма с оркестром «Жизнь подо льдом» – это история страны, начиная с 1920-х годов и заканчивая 1960-ми, в лицах и образах времени: Анны Ахматовой, Михаила Кузмина, Осипа Мандельштама, Дмитрия Шостаковича, Игоря Северянина. Яркий, невероятно одаренный молодой человек начинает свой путь в мире экспериментальной музыки. Его ждет блестящее будущее, но лишь в том случае, если он примет новые музыкальные идеалы и откажется от вредной для строителей нового быта музыки.

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