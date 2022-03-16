Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства получила лицензию на высшее образование. Теперь ЦМШ будет осуществлять образовательную деятельность и в формате вуза, специальность «искусство концертного исполнительства».

ЦМШ уже приняла участие в конкурсе по распределению контрольных цифр приема, таким образом открывая абитуриентам возможность поступить на бюджетные места, начиная с 2023 года.Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова отметила, что это стало важным событием в мире отечественной музыки: «Проделана очень большая работа. И теперь у нас в стране появился еще один музыкальный вуз. Это значит, что у юных талантливых музыкантов появилось еще больше возможностей продолжать свой профессиональный путь».Благодаря новому статусу обучающиеся в филиалах ЦМШ в Калининграде, Кемерове и Владивостоке, открытых в 2019 году в составе культурно-образовательных комплексов, смогут получить высшее музыкальное образование в своих городах, не покидая регион.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ



