Дени Вильнев завершает работу над сценарием второй части «Дюны»

Сценарий нового фильма утвержден, команда начала подготовку к съемочному процессу, рассказал режиссер в интервью Collider.





По словам Дени Вильнева, сценарий второй части фантастического фильма «Дюна» «в основном готов», однако он продолжит его дорабатывать до финальной версии. При этом сценарий уже утвержден, команда готовится приступить к съемкам.





Ранее режиссер отмечал, что «Дюна» может стать трилогией. Он подчеркнул, что не может вести одновременно несколько проектов, поскольку полностью погружается в работу, поэтому создание третьего фильма по книге «Мессия Дюны», возможно, только после полного завершения работы над второй частью.





Премьера фантастической кинокартины «Дюна 2» по романам Фрэнка Герберта запланирована на октябрь 2023 года. Ожидается, что к своим ролям вернутся Тимоти Шаломе, Зендея, Ребекка Фергюсон. В фильме также появятся новые герои. Недавно сообщалось, что Флоренс Пью ведет переговоры о присоединении к касту.





Фото: кадр из фильма «Дюна»