Выставка «Лоскутный калейдоскоп» открылась в Брянске

В экспозицию вошли работы народного мастера Брянской области Анны Петрищевой, сообщает «Брянская учительская газета».





Выставку «Лоскутный калейдоскоп» можно посетить в центре «Народное творчество» во Дворце культуры БМЗ. В экспозиции представлены 30 полотен, созданных из текстиля: мозаики, панно и картины из лоскутов.





«Это не просто выставка, это авторское прочтение лоскута. Свои впечатления автор перекладывает на полотна», — отметила завотделом декоративно-прикладного искусства центра «Народное творчество» Ирина Аниканова.





Народный мастер Брянщины Анна Петрищева, которой сегодня 87 лет, всю жизнь проработала на железной дороге. После выхода на пенсию она занялась творчеством. За 30 лет творческой деятельности художница изучила самые разные виды лоскутной техники: от традиционных до смешанных и современных с использованием технических средств.





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