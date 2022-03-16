В Новгородской области начали работать Дни православной книги

Открытие Дней православной книги прошло в Новгородской областной универсальной научной библиотеке. Об этом информирует ТАСС.

В этом году праздник проводится в 13-й раз и посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и 160-летию со дня рождения митрополита Арсения (Стадницкого), рассказала заместитель председателя правительства Новгородской области Елена Кирилова.





«Мы знакомимся с книгой с самых ранних лет своей жизни. Она становится для нас мудрым учителем и главным источником культуры и знаний. А православные книги — это особый вид литературы, это книги о добре и любви, о духовных и нравственных ценностях. Они всегда будут занимать важное место в русской культуре и жизни каждого православного человека», — сказала Кирилова.





Дни православной книги продлятся в Великом Новгороде до конца марта.





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