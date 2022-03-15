Олег Погудин выступит под Псковом в честь 100-летия «Михайловского»



Хор Санкт-Петербургского государственного института культуры выступит в поселке Пушкинские Горы Псковской области в честь 100-летия государственного мемориального музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское». Об этом информировала пресс-служба администрации региона.

Кроме того, в честь юбилея в регионе запланирован концерт народного артиста России Олега Погудина.





«Музей-заповедник „Михайловское“ отметит 100-летний юбилей, с 17 по 19 марта пройдут мероприятия, посвященные 100-летию со дня его послереволюционного восстановления. В Георгиевской церкви на городище Воронич священнослужители проведут литию в память о сотрудниках Пушкинского заповедника, после чего состоится концерт духовной музыки в исполнении хора Санкт-Петербургского государственного института культуры», — отмечается в сообщении.





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