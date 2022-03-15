Международный консультативный совет Эрмитажа под эгидой ЮНЕСКО временно прекратил работу

Деятельность Международного консультативного совета Государственного Эрмитажа, который был основан в 1994 году под эгидой ЮНЕСКО, временно остановлена по совместному решению дирекции музея и членов совета. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Эрмитажа.





«Члены совета единогласно проголосовали за приостановку своей работы до особого распоряжения. Консультативный совет выражает надежду на возможность возобновления своей важной совместной работы с Эрмитажем в будущем», — процитировали представители музея коммюнике.





Международный консультативный совет в течение 25 лет ежегодно собирался в августе для совместного обсуждения вопросов международных аспектов музейной жизни. В его работе участвовали действующие и бывшие директора важнейших музеев мира и организаторы межмузейного сотрудничества.





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