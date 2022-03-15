В Минкульте сообщили о необходимости наращивать отечественное кинопроизводство

Отечественное кинопроизводство стало расти еще большими темпами на фоне санкций Запада. Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Это тяжелейший вопрос, и есть понимание в правительстве, что отрасль необходимо дофинансировать, доподдержать. Я имею в виду собственное российское кинопроизводство, которое должно в количественном смысле сейчас заместить [западное]», — сказала она.









Манилова отметила, что действие программы «Пушкинская карта» в будущем может быть распространено на пожилых людей и инвалидов. Она предложила комитету Госдумы по культуре выступить с совместным проектом по расширению программы.









Алла Манилова также не исключила увеличение номинала карты, который сегодня составляет 5 тысяч рублей.









Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

