Посол во Франции заявил о проработке вариантов возвращения коллекции Морозовых в РФ

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что прорабатываются различные варианты возвращения коллекции Морозовых в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Выставка продолжается. Не секрет, что в нынешней ситуации, когда приняты драконовские меры, в частности по полетам между Россией и Францией, сторонами прорабатываются различные логистические моменты, связанные с возвращением выставки на родину», — сказал Мешков на пресс-конференции в Париже.





При этом дипломат выразил уверенность, что «решение будет найдено».









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