Посол во Франции заявил о проработке вариантов возвращения коллекции Морозовых в РФ

15.03.2022

Посол во Франции заявил о проработке вариантов возвращения коллекции Морозовых в РФ

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что прорабатываются различные варианты возвращения коллекции Морозовых в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Выставка продолжается. Не секрет, что в нынешней ситуации, когда приняты драконовские меры, в частности по полетам между Россией и Францией, сторонами прорабатываются различные логистические моменты, связанные с возвращением выставки на родину», — сказал Мешков на пресс-конференции в Париже.

При этом дипломат выразил уверенность, что «решение будет найдено».


Фото: Pixabay.