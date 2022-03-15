Первый трейлер «Полиции Токио» вышел в Сети

Стриминговый сервис HBO Max показал дебютный трейлер шоу Tokyo Vice с Энселом Элгортом и Кэном Ватанабэ в главных ролях.





Сериал расскажет о журналисте Джейке (Элгорт), который живет в Токио и работает в местном англоязычном издании в разделе криминальной хроники. В работе ему помогает детектив Хирото (Ватанабэ) из отдела полиции по борьбе с организованной преступностью. Он также присматривает за журналистом, который пишет о самых кровавых подробностях жизни японской столицы и сталкивается с сопутствующими проблемами.





Первые эпизоды выйдут на HBO Max 7 апреля, остальные серии будут выходить раз в неделю до 28 апреля.





Фото: кадр из трейлера сериала «Полиция Токио»