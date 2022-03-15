Фильм «Топ Ган: Мэверик» может дебютировать в Каннах

15.03.2022
Долгожданная премьера сиквела «Лучшего стрелка» с Томом Крузом в главной роли может состояться на Каннском кинофестивале, пишет Deadline.
По словам собеседников издания, боевик «Топ Ган: Мэверик» режиссера Джозефа Косински впервые покажут на Каннском кинофестивале, который назначен на 17-28 мая. Студия Paramount пока не подтверждала и не опровергала эту информацию.
«Топ Ган: Мэверик» — продолжение боевика 1986 года «Лучший стрелок», в котором Том Круз играл курсанта училища ВМС США и летчика-истребителя, влюбившегося в инструктора.
В новом фильме Мэверик приступает к подготовке отряда «Топ Ган» для специальной миссии и встречает сына погибшего друга, который хочет стать летчиком.
В фильме задействованы Майлз Теллер, Глен Пауэлл, Дженнифер Коннелли, Вэл Килмер, Моника Барбаро.
Фото: кадр из трейлера фильма «Топ Ган: Мэверик»