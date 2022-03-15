В Санкт-Петербурге отметят 35-летие группы Н.О.М.

17 марта в галерее Art of Foto откроется выставка «Правильно и неправильно», посвященная юбилею «Неформального объединения молодежи», сообщается на сайте площадки.





Проект расскажет о зарождении группы в 1977 году и проследит ее путь от репетиций в школе до выпуска пластинки «Более мощный» в 2004 году, когда аналоговый мир сменяется цифровым.





Посетители познакомятся с миром абсурда и его жителями, воспоминаниями участников арт-объединения и их друзей, реконструированными из пленки. На выставке представят фото, созданные для оформления альбомов «Супердиск», «Сенька Мосг/хаз», Extracompact и другие, концертные афиши. Все снимки произведены аналоговым способом.





Организаторы отметили, что фотографии создавались не как художественные произведения, а как хранители воспоминаний. «Художественным высказыванием становилась сама жизнь героев отечественной рок-музыки — через иронию, безумные наряды, шуточные постановки, лицедейство и безмятежность», — подчеркнули они.





Выставка «Правильно и неправильно» будет работать до 17 апреля. Вход свободный.





Фото: Alexey Komarov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75316604